Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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12 апреля, 22:00

Шоу-бизнес

"Откройте, Давид": Виктория Цыганова

"Откройте, Давид": Виктория Цыганова

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Давид Виннер встретился российской певицей и композитором Викторией Цыгановой. Она является исполнителем огромного количества народных хитов, например, "Приходите в мой дом", "Любовь и смерть", "Гроздья рябины".

Певица рассказала о дружбе с российским путешественником Федором Конюховым и показала его картины, а также продемонстрировала мастерскую, где работает над своим брендом одежды. Почему певицу отвергает российский шоу-бизнес? Какую из ее песен может спеть Shaman? Какие три закона приняла Цыганова на должности министра культуры? И как научить людей по-настоящему любить Родину?

Подробнее – в программе программы "Откройте, Давид".

Все выпуски "Откройте, Давид" смотрите в VK Видео

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