Блогер Валя Карнавал заявила, что нельзя проживать жизнь и оставаться ребенком

Фото: vk.com/karna.val.music

23-летняя блогер и артист Валя Карнавал рассказала, почему она так повзрослела. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

После интервью певицы, которое она дала Надежде Стрелец, многие фанаты стали писать, что исполнительница сильно повзрослела и ведет себя мудро.

Карнавал заявила, что любое событие в жизни человека позволяет чему-то научиться. В ее жизни, как она утверждает, таких моментов становится все больше, и каждый из них влияет на взросление.

"Невозможно проживать жизнь и оставаться ребенком, ведь с опытом приходит и мудрость", – подытожила блогер.

Ранее певица Лариса Долина раскритиковала Карнавал. Артистка отметила, что девушка поет мимо нот. По мнению Долиной, блогер ничего не знает о музыке, однако претендует на то, чтобы стать звездой.

Карнавал в ответ заявила, что не называла себя звездой. По ее словам, это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга.