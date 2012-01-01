Валю Карнавал раскритиковали в Сети из-за поступления в столичный вуз

Блогер Валя Карнавал сообщила в своих соцсетях, что поступила в один из столичных вузов. На девушку сразу накинулись хейтеры: подписчики сомневаются, что Валя попала в университет благодаря знаниям. Кого еще из звезд подозревали в нечестном поступлении, расскажет Москва 24.

Валя Карнавал

На днях блогер Валя Карнавал (настоящее имя – Валентина Карнухова) опубликовала фотографию со студенческим билетом Финансового университета при правительстве РФ. Девушка будет обучаться по специальности "Реклама и связи с общественностью".

Однако не все принялись поздравлять 23-летнюю звезду соцсетей. Подписчиков смутило, что девушка поступила в столичный вуз в конце учебного года и без сдачи экзаменов. Возмущенные интернет-пользователи отметили, что обычные подростки из кожи вон лезут, чтобы пройти конкурс в желаемый университет.

"Дали бы этому "таланту" сразу красный диплом, чтобы не ждала четыре года. Какой позор", "кто-то тратит два года своей жизни и вбухивает кучу денег на репетиторов, а потом Валя Карнавал с девятью классами образования поступила в институт без экзаменов в конце года", "кто-то годами пашет хотя бы ради шанса, а кто-то просто тиктоки снимает", – негодуют комментаторы.

По данным СМИ, Карнавал окончила девять классов общеобразовательной школы. Затем она училась в Ростовском колледже рекламы, сервиса и туризма, но из-за плотного графика забросила учебу. В 2022 году Валя упоминала, что заочно учится в РАНХиГС (новость тогда тоже вызвала резонанс, ведь в университет невозможно поступить лишь с девятью классами образования).

После начавшегося скандала руководство Финансового университета поспешило ответить на критику.



из сообщения пресс-службы университета Валентина окончила колледж, после чего поступила на обучение в вуз. Весной 2025 года Валентина перевелась в Финансовый университет при Правительстве РФ на заочную форму обучения из другого вуза в установленном порядке и сроках, но не в рамках летней приемной кампании.

В свою очередь, продюсер и общественник Андрей Ковалев в беседе с порталом "Абзац" заявил, что в нынешней ситуации стоит проверить вуз на предмет соблюдения регламента при поступлении.

"В случае с Валей Карнавал нужно разбираться. Есть министерство образования, которое должно все проверить, и в случае нарушений правил и законов виновные должны быть наказаны. Вуз нужно лишать лицензии", – отметил он.

Ксения Бородина

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

42-летняя телеведущая попала в аналогичный скандал в прошлом году. Бородина запостила в соцсетях фотографию с красным дипломом МГУ по психологии, назвав это исполнением давней мечты.

Новость вызвала недоумение у комментаторов: они обратили внимание на то, что Ксения начала активно писать об учебе МГУ и подготовке к экзаменам всего за несколько месяцев до получения диплома.

"Даже диплом покраснел от всего происходящего", "я слишком много знаю о том, что такое учиться на сложную профессию в топовом вузе и сколько это занимает времени, сил, а тут человек в Турции каждый месяц", "сколько она там училась, три месяца?" – возмущались пользователи.

Сама Ксения на обвинения предпочла не отвечать.

Дети Яны Рудковской

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В 2019 году продюсер рассказала подписчикам, что ее дети от брака с бизнесменом Виктором Батуриным – сыновья Николай и Андрей – стали студентами МГИМО. Часть подписчиков порадовалась за ребят, но некоторые отметили, что Рудковская сообщила о поступлении юношей за день до объявления официальных данных. Кроме того, хейтеры уверены, что учиться на платном отделении не так престижно.

"Еще же не опубликовали ранжированные списки <...> Клоунада", "конечно, если есть деньги, то и на платное возьмут", "все дети богатых людей идут в МГИМО, какие умные, поражаюсь", "Яна детишкам сделала приятное", – писали комментаторы.

Сама Рудковская тогда ответила подписчикам, что Николая приняли в четыре вуза, а Андрея – в два, но оба парня выбрали МГИМО.

Стефания Маликова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь Дмитрия Маликова в 2017 году тоже делилась с подписчиками тем, что поступила на бюджетное отделение факультета журналистики в МГИМО. Тогда комментаторы также заподозрили девушку в том, что поступила она не своим умом, а до этого хейтеры обвинили наследницу певца еще и в "покупке" высоких баллов за ЕГЭ.

"Купить ЕГЭ и поступить в МГИМО может каждый, лучше бы просто промолчала", – написал один из интернет-пользователей.

Но Стефания молчать не стала и оставила гневный ответ, заявив, что комментатор не имеет права так говорить, ведь ничего не знает о ней. В итоге девушка получила диплом МГИМО летом 2021 года.