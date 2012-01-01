Пять звездных детей, которые работают с ранних лет

В Сети распространилось видео, на котором 12-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, известный как Гном Гномыч, возмущен перспективой игры в теннис в 09:30 утра во время отпуска. Мальчик заявил родителям, что приехал на Мальдивы отдыхать и вставать так рано в его планы не входит. Кто еще из детей звездных родителей с малых лет познал груз славы и трудовых будней, расскажет Москва 24.

Сын Яны Рудковской

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

25 марта продюсер поделилась с подписчиками видео с семейного отдыха на Мальдивах. На кадрах супруг Яны, фигурист Евгений Плющенко, 4-летний Арсений и 12-летний Александр плавают в бассейне. Идиллию нарушают яростные протесты старшего сына пары, более известного публике как Гном Гномыч. Мальчик явно недоволен перспективой раннего подъема ради игры в теннис.

"Я буду спать до победного, я не пойду, я не буду! Я приехал сюда, чтобы еще отдыхать, а не идти в падел-теннис играть в 09:30 утра. Вы что, издеваетесь надо мной?" – возмущался Александр.

Подписчики предположили, что наследник звездных родителей просто устал от плотного графика, ведь практически каждый день Гном Гномыча расписан буквально по минутам, о чем ранее сообщал сам отец мальчика в одном из интервью.

"Он полноценно учится, полноценно тренируется два раза в день. Также хореография, спортивная подготовка, параллельно занимается футболом. Сейчас на базе Академии фигурного катания мы создаем футбольную школу. График у него насыщенный, заслуженный отдых в воскресенье", – рассказывал Плющенко в июле 2024 года.

Интересно, что заниматься фигурным катанием и сниматься в рекламе Саша стал едва ли не раньше, чем научился говорить. Рудковская и Плющенко активно делятся всеми успехами старшего сына в соцсетях. Сейчас Гном Гномыч тренируется в Академии фигурного катания своего отца, выступает в папиных ледовых шоу, работает в качестве модели и, конечно, регулярно появляется в маминых роликах.

Дочери Ксении Бородиной

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая воспитывает двух дочерей от предыдущих браков – 15-летнюю Марусю и 9-летнюю Теону. Несмотря на нежный возраст, обе девочки уже давно пробуют себя в модельном бизнесе. В прошлом году Бородина с гордостью демонстрировала подписчикам в соцсетях кадры с показа в рамках московской Недели моды, в котором приняли участие ее дочери.

Это далеко не первый подиумный опыт для сестер. Одним из дебютных показов Маруси, по данным СМИ, стала презентация бренда супруги футболиста Юрия Жиркова, Инны, в Дубае в 2018 году. Тогда юной модели было всего восемь лет. Примерно с этого возраста Маруся стала участвовать в дефиле в рамках Недели моды в Москве и представлять детские коллекции отечественных дизайнеров. Ее сестра Теона и вовсе дебютировала в качестве модели в три года.

Дочери Александра Реввы

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Актер, певец и комик с супругой Анжеликой воспитывают двоих дочерей: 17-летнюю Алису и 12-летнюю Амели. Девочки растут творческими и разносторонними. По данным СМИ, каждый день сестер расписан едва ли не поминутно: Алиса занималась музыкой по классу фортепиано, гимнастикой, танцами, вокалом, рисованием, шахматами, ходила в театральный кружок. А среди увлечений Амели журналисты называли гимнастику, верховую езду и рисование.

В 2018 году жена комика дебютировала в качестве дизайнера. Свою первую коллекцию детской одежды она назвала в честь дочерей Amelie&Alisa и продемонстрировала в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Тогда на подиум вышли дети российских знаменитостей: Кати Лель, Филиппа Киркорова, Ани Лорак. Дочери Реввы тоже не остались в стороне и приняли участие в дефиле. На тот момент им было 11 и 5 лет.

Сейчас Алиса продолжает строить карьеру модели. Кроме того, на ее счету несколько записанных композиций в качестве певицы, дубляж трех мультфильмов и эпизодическая роль в комедии "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители".