Движение ограничат в трех округах Москвы 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Анна Чиповская

"Откройте, Давид": Анна Чиповская

В Москве прошла церемония прощания с актрисой Галиной Марченко

В Москве простились с актером и телеведущим Алексеем Веселкиным

В РАМТе простились с заслуженным артистом Алексеем Веселкиным

Собянин сообщил, что в Москве прошло более 2 000 концертов для 2 миллионов зрителей

В РАМТе проходит церемония прощания с Алексеем Веселкиным

"Киномода": 80-е

"Актуальный репортаж": почему россиянки увлеклись турецкими сериалами

В Москве открыли крупнейший в России экран для спецэффектов

В Москве вручили Премию Художественного театра

Давид Виннер встретился с актрисой Анной Чиповской. Зрителям она известна по таким картинам, как "Оттепель", "Вычислитель", "Кто-нибудь видел мою девчонку?", "Вмешательство" и многим другим.

Что сегодня артистка ждет современная публика от театра? Должен ли актер "затрачиваться" на сцене или достаточно быть стильным и модным артистом? Что общего между ней и Марком Эйдельштейном и почему актриса отказалась сниматься в Голливуде?

Подробнее – в программе программы "Откройте, Давид".

Читайте также
Программа: Откройте, Давид
культуракиновидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика