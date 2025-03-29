"Откройте, Давид": Анна Чиповская

Давид Виннер встретился с актрисой Анной Чиповской. Зрителям она известна по таким картинам, как "Оттепель", "Вычислитель", "Кто-нибудь видел мою девчонку?", "Вмешательство" и многим другим.

Что сегодня артистка ждет современная публика от театра? Должен ли актер "затрачиваться" на сцене или достаточно быть стильным и модным артистом? Что общего между ней и Марком Эйдельштейном и почему актриса отказалась сниматься в Голливуде?



Подробнее – в программе программы "Откройте, Давид".