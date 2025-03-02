"Киномода": конец 40-х – начало 50-х

К концу 40-х годов и особенно к началу 50-х в СССР впервые за долгие десятилетия не просто заговорили о моде, а по-настоящему заинтересовались ей. Яркие цвета в одежде и изящные модели, подчеркивающие женский силуэт стали реальностью. Даже шляпки под влиянием модных тенденций начали менять свой внешний вид, становясь все меньше и меньше. Настоящей иконой стиля стала актриса Любовь Орлова.

О каком киноплатье советской дивы мечтали все женщины страны? За что "шляпки-менингитки" не возлюбили в деревнях и селах? Почему актриса Марина Дюжева не хотела играть Анну Адамовну, и как актрисе помог кинокостюм ее героини?

Об этом – в программе "Киномода".