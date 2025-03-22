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22 марта, 07:35

Культура

"Киномода": 70-е

"Киномода": 70-е

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Советские 70-е – это прежде всего эпоха застоя. Однако многие именно это десятилетие вспоминают с теплой ностальгией. Легендарный клеш, модная вязаная "лапша", сапоги-чулки, а еще мечты о платье песочного цвета "как у Нади Шевелевой" и с шапкой-кубанкой из лисьего меха.

Кто одевал героинь оскароносного советского фильма "Москва слезам не верит"? Из чего художник по костюмам сотворил свои знаменитые наряды для этого фильма?

Об этом – в программе "Киномода".

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