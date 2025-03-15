"Киномода": конец 60-х

Стиль под названием "чем ярче – тем моднее!" стал главным хитом конца 60-х. Элегантные платья и мини-юбки, отказ от натурального цвета волос, бум на синтетику, шуб из стриженного кролика, спортивный шик и деловые костюмы – все стили и модные тенденции смешались в конце уходящего десятилетия, сделав его сочным и невероятно запоминающимся.

Кто из актрис ввел моду на короткие юбки в СССР? И какой модельер открыто поддержал мини на советском подиуме? Об этом – в программе "Киномода".

