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15 марта, 07:20

Культура

"Киномода": конец 60-х

"Киномода": конец 60-х

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Стиль под названием "чем ярче – тем моднее!" стал главным хитом конца 60-х. Элегантные платья и мини-юбки, отказ от натурального цвета волос, бум на синтетику, шуб из стриженного кролика, спортивный шик и деловые костюмы – все стили и модные тенденции смешались в конце уходящего десятилетия, сделав его сочным и невероятно запоминающимся.

Кто из актрис ввел моду на короткие юбки в СССР? И какой модельер открыто поддержал мини на советском подиуме? Об этом – в программе "Киномода".

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Программа: Киномода
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