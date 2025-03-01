"Откройте, Давид": Олеся Судзиловская

Давид Виннер встретился с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Олесей Судзиловской.

Как создавался спектакль-посвящение актрисе Любови Орловой и почему постановка Петра Борисенко стала одной из самых ответственных в карьере актрисы? Как началось сотрудничество Судзиловской и режиссера Никиты Вершинина? Почему артистка называет это знакомство "подарком судьбы"?

О работе в театре, спектаклях "Восточный экспресс" и "Хроники Нарнии", фильме Владимира Потапова "Посредник" и великих режиссерах – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".