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29 марта, 14:30

Культура

В Москве простились с актером и телеведущим Алексеем Веселкиным

В Москве простились с актером и телеведущим Алексеем Веселкиным

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В Российском академическом молодежном театре простились с актером и телеведущим Алексеем Веселкиным. Проводить в последний путь Заслуженного артиста пришли родные, близкие и коллеги.

Панихида прошла на большой сцене театра, которому актер посвятил более 40 лет своей жизни. Веселкин также работал на телевидении, вел молодежные программы "До 16 и старше", "Царь горы", снимался в фильмах и сериалах.

Телеведущего похоронят на Троекуровском кладбище. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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