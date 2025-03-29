В Москве простились с актером и телеведущим Алексеем Веселкиным

В Российском академическом молодежном театре простились с актером и телеведущим Алексеем Веселкиным. Проводить в последний путь Заслуженного артиста пришли родные, близкие и коллеги.

Панихида прошла на большой сцене театра, которому актер посвятил более 40 лет своей жизни. Веселкин также работал на телевидении, вел молодежные программы "До 16 и старше", "Царь горы", снимался в фильмах и сериалах.

Телеведущего похоронят на Троекуровском кладбище. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.