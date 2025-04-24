Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 22:30

Город

Библиотеки столицы превратились в современные культурные центры

Библиотеки столицы превратились в современные культурные центры

В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка"

На Южном речном вокзале дали старт летней речной навигации

В Москве начали подготовку водоемов к купальному сезону

Московские рестораны начнут получать государственные звезды качества

Москвичи поделились кадрами прошедшей грозы

"Утро": москвичам рассказали о погоде 24 апреля

Сергей Собянин объявил о запуске летней речной навигации в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 апреля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 40% 24 апреля

За год в столице отремонтировали 13 библиотек, превратив их в современные культурно-досуговые пространства. Теперь это не просто места для чтения, а площадки для спектаклей, мастер-классов, лекций и творческих встреч. Особой популярностью пользуются занятия для детей и семейные мероприятия.

В библиотеках создают медиацентры, зоны для коворкинга и тихие пространства для работы. Удобный онлайн-сервис позволяет найти нужную книгу и продлить срок ее пользования. За четыре года москвичи оформили через него более 500 тысяч заказов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДиана ЖуковаДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика