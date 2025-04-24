Библиотеки столицы превратились в современные культурные центры

За год в столице отремонтировали 13 библиотек, превратив их в современные культурно-досуговые пространства. Теперь это не просто места для чтения, а площадки для спектаклей, мастер-классов, лекций и творческих встреч. Особой популярностью пользуются занятия для детей и семейные мероприятия.

В библиотеках создают медиацентры, зоны для коворкинга и тихие пространства для работы. Удобный онлайн-сервис позволяет найти нужную книгу и продлить срок ее пользования. За четыре года москвичи оформили через него более 500 тысяч заказов.

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