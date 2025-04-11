Столичные библиотеки продолжают внедрять новые цифровые технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские библиотеки продолжают внедрять современные цифровые технологии, делая чтение более доступным. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

За 2024 год столичные библиотеки выдали свыше 11 миллионов книг, что свидетельствует о росте интереса к литературе. В связи с этим библиотеки стараются оцифровывать редкие издания, пополняют свои фонды современными произведениями, проводят мастер-классы и внедряют удобные цифровые сервисы.

В фондах городских библиотек находится свыше 14 миллионов изданий, но это чисто регулярно растет. Только за прошлый год было закуплено почти 500 тысяч новых изданий, 11 тысяч из которых относятся к числу новинок от номинантов и лауреатов литературных премий 2024 года.

В частности, горожане и гости столицы смогут прочесть "Осколки света" Джоанн Харрис или "Рюриковичи. История первой династии" Марины Бандиленко, а также "Большую книгу самолетов: фюзеляж, багаж и экипаж" Сергея Сальникова.

Получить книги можно в 440 библиотеках и их филиалах без привязки к месту регистрации. Некоторые из учреждений тематически оформлены. Например, библиотека № 234 посвящена книге Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес", а на ее полках есть множество произведений в стиле фэнтези и сказок.

Кроме того, помещения обновленной библиотеки № 78 имени И. А. Крылова украшены муралами с героями басен Ивана Крылова, а на стенах библиотеки № 77, посвященной истории Крайнего Севера, появилось изображение белого медведя.

Стандартный формат чтения книг также идет в ногу со временем – на улице Крылатские Холмы появилась библиотека с коворкингом, где можно не только найти электронные версии редких изданий, но и примерить очки виртуальной реальности и воспользоваться круглосуточным книгоприемником. Дети, в свою очередь, могут пройти обучающие программы на столе-экране с мультяшными героями.

Вместе с тем библиотека № 227 хранит свыше 770 изданий графической литературы, включая комиксы.

Для поддержания интереса читателей в библиотеках проводятся различные мероприятия. Например, в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова создали книжный лабиринт в виде большого плаката с вопросами о литературных предпочтениях, чтобы помочь читателю подобрать нужную книгу.

Также читателям доступны различные кружки и секции. В молодежной библиотеке № 122 имени А. Грина можно заняться танцами, в библиотеке № 100 – рисованием, а в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина есть школа робототехники для детей и литературный клуб для взрослых.

При этом пространства читален открыты для всех желающих. Любой может организовать там свое мероприятие – варианты для бронирования есть в сервисе "Вместе с культурой".

Кроме того, москвичи могут пожениться прямо в библиотеке имени А. С. Пушкина, которая является одной из старейших в столице. Церемонию бракосочетания проводят в старинных интерьерах особняка. Первое торжество здесь организовали весной 2024 года, а за год здесь поженились более 250 пар.

В 2025 году, после завершения реставрации, для молодоженов станет доступна и библиотека искусств имени А. П. Боголюбова. С 2019 года здесь заключили брак около 1 440 пар.

Только в 2024 году в порядок привели 15 читален, а в настоящее время ремонт ведут еще в 9. Для удобства граждан есть единый электронный каталог, а для выдачи и приема изданий – система с микрочипами.

Вместе с тем в столице работает сервис "Библиотеки Москвы", который позволяет в любое время и в онлайн-режиме найти нужную книгу и забронировать ее, а также продлить срок возврата произведения в случае необходимости. В сервисе также доступна интерактивная карта, с помощью которой можно найти ближайшее учреждение.

Для горожан доступны и книгоматы, расположенные в 10 парках Москвы. Воспользоваться ими может любой обладатель единого читательского билета. Человек вводит уникальный номер издания и берет его из специального слота. Книгоматы работают каждый день в любое время года. Такими устройствами москвичи воспользовались уже свыше 3 500 раз.

Чтобы пользоваться услугами библиотек Москвы, нужно оформить единый читательский билет. Цифровую версию можно получить онлайн на портале mos.ru, а пластиковую карточку бесплатно в любой библиотеке.

Ранее у москвичей появилась возможность брать книги при помощи единого читательского билета в приложении "Мой id". Только за лето 2024 года цифровую версию билета активировали более шести тысяч человек.

Единый читательский билет в приложении представлен в виде штрихкода. Чтобы получить книгу в библиотеке, нужно войти в "Мой id", нажать на соответствующую карточку и предъявить сотруднику цифровую версию документа.

