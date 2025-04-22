В Москве зафиксирована высокая концентрация пыльцы в воздухе

По данным экологов, в столичном воздухе сейчас высокая концентрация пыльцы, а вся Москва и область находятся в зоне пыльцевого облака. Это особенно тяжело переносят аллергики – они жалуются на насморк, слезотечение, кашель и зуд.

Врачи советуют не проветривать помещения, использовать очистители воздуха, менять одежду после улицы, делать влажную уборку и не сушить вещи на балконе. Легче станет в выходные – синоптики обещают дождь и похолодание до 6 градусов днем и 2 ночью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.