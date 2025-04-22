МЖД назначит 158 пар дополнительных поездов в майские праздники

В майские выходные многие планируют отправиться в небольшой отпуск. В связи с этим Московская железная дорога (МЖД) назначит 158 пар дополнительных поездов дальнего следования. Составы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям. Например, между Москвой и Минском, Казанью, Волгоградом, Уфой.

Кроме того, в рейс выйдут 9 пар дополнительных туристических поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.