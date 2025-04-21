Сняты зимние ограничения скорости на трассах М-4 и М-11

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На автодорогах М-4 "Дон" и М-11 "Нева" прекратили действовать временные скоростные ограничения, введенные на зиму. Об этом сообщил в телеграм-канале "Автодор".

"На летний период скоростной режим на участке обхода Ефремова с 296-го по 322-й километр трассы в Тульской области и с 706-го по 803-й километр трассы М-4 "Дон" для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны составит 110 километров в час", – говорится в сообщении.

На трассе М-11 "Нева" теперь разрешена скорость 130 километров в час на участке от 50-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга. Такое же ограничение скорости действует на отрезке М-4 "Дон" с 518-го по 544-й километр, где дорога обходит населенные пункты Новая Усмань и Рогачевка.

Ранее сообщалось, что сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 километров в час. Такая мера поможет увеличить безопасность среди пешеходов.

В компаниях по кикшерингу отметили, что май является самым активным месяцем среди любителей электросамокатов. По правилам дорожного движения при отсутствии велодорожки движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) осуществляется по тротуару.