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17 апреля, 15:20

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Автопробег "Города-герои – города героев" стартует в Москве

Автопробег "Города-герои – города героев" стартует в Москве

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С 29 апреля по 8 мая в России пройдет автопробег "Города-герои – города героев". Масштабный патриотический проект приурочен к 80-летию Победы. Старт акции дадут в Москве на площади Дорогомиловская Застава. Автопробег охватит 11 городов-героев в России и Белоруссии.

О целях и концепции проекта, маршрутах автопробега, его участниках, а также гражданско-патриотических и мемориальных акциях на пресс-конференции в ТАСС рассказали:

  • председатель Московской городской думы Алексей Шапошников;
  • председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрей Шевченко;
  • Герой России, первый заместитель председателя правления Клуба Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области Вячеслав Сивко;
  • председатель комиссии Московской городской думы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.
  • депутат Московской городской думы, руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов;
  • заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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Сюжет: 80 лет Победы
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