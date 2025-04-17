Автопробег "Города-герои – города героев" стартует в Москве

С 29 апреля по 8 мая в России пройдет автопробег "Города-герои – города героев". Масштабный патриотический проект приурочен к 80-летию Победы. Старт акции дадут в Москве на площади Дорогомиловская Застава. Автопробег охватит 11 городов-героев в России и Белоруссии.

О целях и концепции проекта, маршрутах автопробега, его участниках, а также гражданско-патриотических и мемориальных акциях на пресс-конференции в ТАСС рассказали: