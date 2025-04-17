17 апреля, 15:20События
Автопробег "Города-герои – города героев" стартует в Москве
С 29 апреля по 8 мая в России пройдет автопробег "Города-герои – города героев". Масштабный патриотический проект приурочен к 80-летию Победы. Старт акции дадут в Москве на площади Дорогомиловская Застава. Автопробег охватит 11 городов-героев в России и Белоруссии.
О целях и концепции проекта, маршрутах автопробега, его участниках, а также гражданско-патриотических и мемориальных акциях на пресс-конференции в ТАСС рассказали:
- председатель Московской городской думы Алексей Шапошников;
- председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрей Шевченко;
- Герой России, первый заместитель председателя правления Клуба Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области Вячеслав Сивко;
- председатель комиссии Московской городской думы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.
- депутат Московской городской думы, руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов;
- заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.