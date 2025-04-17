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17 апреля, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать кулич на Пасху

Эксперт рассказала, как выбрать кулич на Пасху

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Руководитель Академии хлебопечения НИИ хлебной промышленности Елена Ткачева рассказала, как выбрать качественный кулич на Пасху. По ее словам, в составе изделия не должно быть маргарина и растительных жиров. В идеале – только натуральные ингредиенты: мука высшего сорта, яйца, молоко или сливки, сливочное масло, сахар, ваниль, различные специи, цедра, орехи, изюм, дрожжи или разрыхлитель.

Эксперт отметила, что натуральный продукт без консервантов хранится до 7 суток. Также она порекомендовала не брать куличи, у которых осыпалась глазурь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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