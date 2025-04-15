"Доктор 24": акушер-гинеколог рассказала, как будущим мамам безопасно заниматься спортом

Насколько безопасны физические нагрузки во время беременности? Какие упражнения полезны на ранних сроках, а от каких лучше отказаться? Кому физическая активность противопоказана на всем протяжении беременности?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила акушер-гинеколог, заведующая консультативным акушерско-гинекологическим кабинетом ЦКБ с поликлиникой Анна Орешина.

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