10 апреля, 17:00Общество
"Доктор 24": врач рассказала, как недоношенным детям помогают в московских роддомах
Как недоношенным детям помогают в московских роддомах? В каких случаях дети рождаются недоношенными? Что может к этому привести? Как недоношенность влияет на будущее здоровье ребенка?
Правда ли, что таких детей нельзя кормить молочной смесью? Что делать, чтобы ребенок все-таки родился в срок?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заместитель главного врача по медицинской части перинатального центра Наталья Ли.
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