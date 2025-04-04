Роспотребнадзор проверит капсулы для похудения "Молекула"

Роспотребнадзор начал проверку капсул "Молекула", которые активно рекламируются в интернете как средство для похудения. Эти таблетки не имеют свидетельства о государственной регистрации, но при этом свободно продаются через маркетплейсы и интернет-магазины.

Блогеры в соцсетях убеждают подписчиков в эффективности средства, обещая результат без диет и тренировок. Однако после приема капсул многие пользователи жалуются на ухудшение самочувствия.

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