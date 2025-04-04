Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 08:00

Общество

Роспотребнадзор проверит капсулы для похудения "Молекула"

Роспотребнадзор проверит капсулы для похудения "Молекула"

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 6 м/с 4 апреля

265 детей родились в Москве 3 апреля

Телеканал Москва 24 напомнил о возможности прислать кадры в рубрику "Фотопоток"

Ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве 4 апреля

Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В России упростят наказание за бытовую клевету

Проблему одиночества в мегаполисах обсудят в выпуске "Миллион вопросов"

Лимит сверхурочной работы в России могут увеличить вдвое

В России предложили ввести налоговый вычет за свадьбу

Роспотребнадзор начал проверку капсул "Молекула", которые активно рекламируются в интернете как средство для похудения. Эти таблетки не имеют свидетельства о государственной регистрации, но при этом свободно продаются через маркетплейсы и интернет-магазины.

Блогеры в соцсетях убеждают подписчиков в эффективности средства, обещая результат без диет и тренировок. Однако после приема капсул многие пользователи жалуются на ухудшение самочувствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика