Телеканал Москва 24 ответит на "Миллион вопросов"

Фото: Москва 24

Проект "Миллион вопросов" стартует 31 марта на телеканале Москва 24. За 20 минут зрители смогут не только услышать мнения авторитетных экспертов, но и задать им свои вопросы в режиме реального времени.

Программа посвящена различным темам: от здоровья и образования, до экологии и юридических аспектов жизни. Студию каждый день будут посещать практикующие специалисты и эксперты.

Особенностью "Миллиона вопросов" станет интерактив со зрителями – отправить свои вопросы можно будет в течение всего эфира. В конце программы ведущие Москвы 24 Дмитрий Найда и Дарья Крамарова подведут итоги.

"Мы стремимся разрушить барьер между экспертами и зрителями. В современном мире важно не только получать информацию, но и иметь возможность сразу спросить о том, что волнует лично вас. Именно так рождается доверие", – рассказали создатели программы.

Для участия в проекте нужно всего лишь позвонить на горячую линию +7 (499) 257 53 07 или перейти по QR-коду в эфире телеканала и задать свой вопрос. Первый выпуск программы ожидается в 15:30 на телеканале Москва 24.

Кроме того, в этот же день на телеканале стартует новое дискуссионное ток-шоу "Вопрос спорный". Ведущими программы будут журналист и продюсер Леонид Закошанский и чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, телеведущая Ирина Слуцкая. Ежедневно в прямом эфире будут сталкиваться полярные мнения, экспертная аналитика и острые аргументы вокруг самых резонансных, неоднозначных и актуальных тем дня.

