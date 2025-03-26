На телеканале Москва 24 выходит новое дискуссионное ток-шоу "Вопрос спорный"

Фото: Москва 24/Михаил Голденков/Антон Великжанин

31 марта на телеканале Москва 24 стартует новое динамичное дискуссионное ток-шоу "Вопрос спорный". Ведущими программы будут журналист и продюсер Леонид Закошанский и чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, телеведущая Ирина Слуцкая.

Ежедневно в прямом эфире будут сталкиваться полярные мнения, экспертная аналитика и острые аргументы вокруг самых резонансных, неоднозначных и актуальных тем дня.

По словам Леонида Закошанского, он достаточно рано начал телевизионную карьеру, после чего последовал успех на федеральном телевидении, собственные проекты и эфирная пауза, которая была "просто необходима для передышки".

"И сегодня, уже сменив свой статус, реализовав десятки успешных продюсерских проектов, я чувствую, что пришло время вновь вернуться в кадр. Проект "Вопрос спорный" – отличный повод это сделать – актуальные и провокационные темы, полемика, конфликт мнений, острые углы, которые не нужно сглаживать. Абсолютно точно сегодня могу заявить – это мое!" – отметил телеведущий.

Ранее Закошанский сотрудничал с холдингом "Москва Медиа" – в 2021 году сайт Москва 24 получил премию "ТЭФИ-Мультимедиа" за специальный проект #домбезнасилия, в котором Леонид был ведущим.

"Присоединиться к проекту "Вопрос спорный" для меня – это прекрасная возможность стать частью команды профессионалов на канале мэра Москвы. Здесь поднимаются темы, которые волнуют многих, разбираются сложные ситуации, обсуждаются решения. Прямой эфир – это энергия момента, искренние эмоции и открытый диалог. А работать в таком формате – мечта любого телеведущего!" – отметила, в свою очередь, Ирина Слуцкая.

Слуцкая отметила, что телевидение – одна из основных и любимых профессий и она с интересом принимает участие в проектах, которые действительно важны.

"Мне интересно разбирать актуальные темы, помогать людям лучше ориентироваться в сложных вопросах и предостерегать от возможных ошибок. Уверена, что "Вопрос спорный" станет значимым для канала Москва 24 и принесет зрителям пользу", – заключила телеведущая.

"Вопрос спорный" задуман как площадка для открытого диалога, где сталкиваются различные точки зрения. Ток-шоу не дает готовых ответов, но стремится помочь оценить аргументы всех сторон, чтобы сформировать собственную позицию.

"Мы хотим, чтобы на нашей площадке люди не боялись реально высказывать свое собственное мнение и делали это максимально остро и жестко. Как журналисты сами мы лишены права выражать личную позицию – наша роль в другом. Мы "заряжаем" дискуссию: подбираем спикеров, которые не боятся конфликта мнений, и усиливаем медийный хайп через острые вопросы. Леонид Закошанский и Ирина Слуцкая идеально справятся с этой задачей – они знают, как раскрутить спор так, чтобы зритель не отрывался от экрана", – рассказал главный продюсер телеканала Москва 24 Дмитрий Грачев.

Смотрите с 31 марта ток-шоу "Вопрос спорный" в прямом эфире каждый будний день с 13:30 на телеканале Москва 24 или на сайте m24.ru