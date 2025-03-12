Проект "Сити" телеканала Москва 24 запустил новый сайт

Фото: Москва 24

Мультимедийный лайфстайл-проект "Сити" телеканала Москва 24 запускает свой новый сайт.

Изменения коснулись визуального стиля, структуры и технологической базы портала, благодаря чему аудитории будет удобнее просматривать ресурс. Избыточные элементы убрали ради четкой иерархии контента, а ключевые блоки были выделены. Кроме того, видео и фото теперь интегрированы в шаблоны страниц.



"Для удобства все эти якорные темы (кино, арт, театр и так далее) мы разместили по вертикали, как ленту. Горизонталь – это интервью, идеи, тренды: важные, но не основные вещи для человека, который зашел на сайт посмотреть рецензии на фильмы или спектакли", – сказала руководитель медиапроекта "Сити" Евгения Смурыгина.

Ранее команда "Сити" подготовила подборку самых ярких музыкальных событий марта в столице. Гражданам рассказали о вечере фортепианной музыки при свечах, который состоится 14 марта в Доме Гоголя. Гости смогут услышать композиции Ханса Циммера и Людовико Эйнауди.

Кроме того, 22 марта в с Соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт с симфоническими хитами Циммера. В программе – музыка из таких фильмов, как "Темный рыцарь", "Интерстеллар" и "Гладиатор".

