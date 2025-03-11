"Сити": главные музыкальные события марта в столице

Команда проекта "Сити" подготовила подборку самых ярких музыкальных событий марта в Москве.

В Доме Гоголя 14 марта пройдет вечер фортепианной музыки при свечах, где исполнят композиции Ханса Циммера и Людовико Эйнауди. Последний стал известен благодаря саундтрекам к фильму "1+1". Начало в 19:30, билеты от 1 150 рублей.

В Соборе Святых Петра и Павла 22 марта пройдет концерт с симфоническими хитами Ханса Циммера. В программе – музыка из таких фильмов, как "Темный рыцарь", "Интерстеллар" и "Гладиатор". Концерт начнется в 18:00, билеты от 1 000 рублей.

Подробнее – в программе "Сити".