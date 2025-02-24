"Сити": топ книг жанра тру-крайм

Команда проекта "Сити" подготовила подборку книг жанра тру-крайм, которые заслуживают внимания.

"Черная рука" рассказывает о преступной группировке итальянских иммигрантов в начале XX века, вымогающей деньги и устраивающей похищения. В центре повествования – противостояние банды и детектива Джозефа Петрозино.

"Чисто российское преступление" авторства Евы Меркачевой раскрывает самые громкие уголовные дела России XVIII–XX веков, включая расследования, связанные с Львом Толстым и Дятловым.

Подробнее – в программе "Сити".