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24 февраля, 13:45

Культура

"Сити": топ книг жанра тру-крайм

"Сити": топ книг жанра тру-крайм

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Московская Масленица" стартовал на Тверской площади

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку книг жанра тру-крайм, которые заслуживают внимания.

"Черная рука" рассказывает о преступной группировке итальянских иммигрантов в начале XX века, вымогающей деньги и устраивающей похищения. В центре повествования – противостояние банды и детектива Джозефа Петрозино.

"Чисто российское преступление" авторства Евы Меркачевой раскрывает самые громкие уголовные дела России XVIII–XX веков, включая расследования, связанные с Львом Толстым и Дятловым.

Подробнее – в программе "Сити".

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