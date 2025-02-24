В кинопарке "Москино" завершились показы исторического спектакля "Соборная площадь". Постановка, посвященная Смутному времени и истории России 17 века, стала настоящим хитом и за все время собрала около 15 тысяч зрителей. Основной особенностью спектакля стала его мультимедийная программа и спецэффекты, которые привлекли большое количество зрителей.

В "Москино" также проходят другие интересные мероприятия, такие как экскурсии по съемочным павильонам и иммерсивные шоу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.