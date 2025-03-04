"Сити": новые спектакли этой весны в московских театрах

Команда проекта "Сити" составила подборку спектаклей, на которые можно будет сходить в Москве этой весной. Например, в театре-студии имени Всеволода Шиловского дадут спектакль "В ожидании сердца", поставленный в классических традициях русского драматического психологического театра. Ближайшие показы состоятся 15 и 28 марта.

Кроме того, в театре имени Владимира Маяковского стартовал спектакль "Евгений Онегин", поставленный худруком театра, режиссером Егором Перегудовым. Увидеть постановку можно будет 17 и 30 марта.

Подробнее – в программе "Сити".