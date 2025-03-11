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11 марта, 13:45

Культура

"Сити": подборка оркестровых концертов марта в Москве

"Сити": подборка оркестровых концертов марта в Москве

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Команда проекта "Сити" составила подборку оркестровых концертов, которые стоит посетить в Москве в марте. В этом месяце любителей киномузыки ждут уникальные события, связанные с творчеством режиссера Хаяо Миядзаки и композитора Ханса Циммера.

Уже в этот четверг, 13 марта, на Хлебозаводе пройдет концерт "Сны Миядзаки", где ансамбль Simple Music Ensemble исполнит саундтреки из культовых мультфильмов японского режиссера, таких как "Ходячий замок", "Унесенные призраками" и "Мой сосед Тоторо".

22 марта в Соборе Святых Петра и Павла состоится органный концерт, посвященный музыке Циммера. Прозвучат саундтреки к таким фильмам, как "Темный рыцарь", "Пираты Карибского моря", "Интерстеллар" и "Гладиатор".

Подробнее – в программе "Сити".

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