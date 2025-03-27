Мини-сериал о развитии технологических проектов Москвы посмотрели 2,5 млн раз

Фото: кадр из фильма "Москва в "цифре"; режиссер – Константин Райх; производство – продюсерский центр Киностудии Горького

Научно-популярный мини-сериал "Москва в "цифре" с ведущим Александром Пушным на Rutube и в соцсети "ВКонтакте" за месяц посмотрели 2,5 миллиона раз. Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

"Работая над фильмом, мы сознательно выбрали легкий и наглядный формат повествования, чтобы сделать рассказ об истории сложных цифровых проектов захватывающим и увлекательным", – отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что специалистам удалось создать образовательно-развлекательную энциклопедию о технологичных проектах и сервисах Москвы.

Каждая серия длится от 20 до 25 минут. В эпизодах рассказывается о том, как на протяжении 30 лет вместе с технологиями развивалась сама Москва. В частности, для съемок были оцифрованы гигабайты информации и изучены сотни документов, а также привлечены эксперты и специалисты.

Сериал, который ведет Пушной, доступен к просмотру онлайн на Rutube, в соцсети "ВКонтакте", а также в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", "Окко" и на сайте "Москва 24".

Сериал снят продюсерским центром Киностудии Горького, входящей в состав Московского кинокластера. Режиссером выступил Константин Райх.

Ранее стало известно, что 31 марта на телеканале Москва 24 стартует новое ток-шоу "Вопрос спорный". Ведущими программы будут журналист Леонид Закошанский и телеведущая Ирина Слуцкая. Ежедневно в прямом эфире будут сталкиваться полярные мнения, аналитика и аргументы вокруг самых резонансных, неоднозначных и актуальных тем дня.

