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Новости

12 февраля, 14:30

Город

Москва в "цифре". Серия 1. Умный город

Москва в "цифре". Серия 1. Умный город

На Патриарших прудах установят первые камеры-шумомеры

Москва в "цифре". Серия 2. Социальная сфера

Новые соцобъекты построят на территории бывшего Тушинского аэродрома

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"Это Москва. Инфраструктура": московские звезды

На Патриарших прудах установят первые камеры-шумомеры

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Новые зарядные станции для электробусов появились в трех районах Москвы

Как искусственный интеллект помогает московским врачам? Какие повседневные вопросы можно решить онлайн? Можно ли улыбкой оплатить проезд в метро? Зачем столице цифровой двойник? Об этом и многом другом вы узнаете в фильме, который рассказывает о том, как на протяжении трех десятилетий развивались технологии в столице и как вместе с ними менялся сам город.

Эксперты правительства Москвы совместно с теле- и радиоведущим Александром Пушным рассказывают, как Москва жила до появления современных технологий и как она стала одним из самых умных городов мира.

Первая серия проекта расскажет о цифровой инфраструктуре столицы и технологичном управлении мегаполисом. Когда в мэрии Москвы установили первый круглосуточный сервер и как сегодня хранятся городские данные? Появление сотовой связи и первые телефоны весом в несколько килограммов. Мобильный интернет в погоне за скоростью. Оплата счетов онлайн, умные приборы учета, а также аналог маркетплейса для госзакупок и цифровой двойник Москвы – качественно новый уровень управления городом.

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