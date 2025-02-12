Москва в "цифре". Серия 1. Умный город

Как искусственный интеллект помогает московским врачам? Какие повседневные вопросы можно решить онлайн? Можно ли улыбкой оплатить проезд в метро? Зачем столице цифровой двойник? Об этом и многом другом вы узнаете в фильме, который рассказывает о том, как на протяжении трех десятилетий развивались технологии в столице и как вместе с ними менялся сам город.

Эксперты правительства Москвы совместно с теле- и радиоведущим Александром Пушным рассказывают, как Москва жила до появления современных технологий и как она стала одним из самых умных городов мира.

Первая серия проекта расскажет о цифровой инфраструктуре столицы и технологичном управлении мегаполисом. Когда в мэрии Москвы установили первый круглосуточный сервер и как сегодня хранятся городские данные? Появление сотовой связи и первые телефоны весом в несколько килограммов. Мобильный интернет в погоне за скоростью. Оплата счетов онлайн, умные приборы учета, а также аналог маркетплейса для госзакупок и цифровой двойник Москвы – качественно новый уровень управления городом.