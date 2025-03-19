Ученые предупредили, что препарат от диабета "Оземпик" может вызывать рак и потерю слуха

Лекарство "Оземпик", используемое для лечения сахарного диабета, может привести к серьезным побочным эффектам, включая рак щитовидной железы и потерю слуха. Ученые по всему миру призывают пациентов по возможности отказаться от его приема. Особую озабоченность вызывает тот факт, что препарат часто используется не по назначению, а для быстрого похудения. Список побочных эффектов от этого медикамента продолжает расти.

Ранее на негативные последствия от приема "Оземпика" жаловались многие знаменитости, включая Шэрон Осборн, Робби Уильямс и Опру Уинфри. В России препарат критиковали Анна Семенович и Анастасия Решетова, которые использовали его для похудения.

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