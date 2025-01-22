Эксперты заявили, что российские мужчины стали чаще обращаться к косметологам

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Спрос на мужскую косметологию в России за последние три года вырос на 70%, рассказали эксперты в беседе с телеканалом Москва 24.

Обычно мужчины обращаются к специалистам за ботулинотерапией, массажем и аппаратной чисткой лица. Популярностью также пользуется аппаратный СМАС (безоперационный метод омоложения), игольчатый RF-лифтинг (воздействие токов высокой частоты на глубокие слои кожи) и фототерапия BBL (терапия широкополосным импульсным светом), перечислила косметолог Елизавета Бобина.

"Очень радует, что мужчины знакомы со всеми этими процедурами, приходят и стараются выглядеть как можно лучше", – отметила она.

Кроме того, в 2024 году в два раза выросла популярность и мужского маникюра, хотя мужчины все еще предпочитают частных мастеров и выездные услуги вместо посещения салонов красоты.

"Я вижу сейчас больше интереса мужской аудитории к тому, чтобы в принципе выглядеть классно <...> они более смелые в одежде, более смелые в прическах, аксессуарах и подобных деталях", – подчеркнула стилист Алена Носкова.

Часто женщины сами записывают своих партнеров на подобные услуги. В частности, у современных девушек есть запрос на опрятного и ухоженного мужчину, считает блогер Илья Ребенков.

"Я делаю всякие процедуры ухода в виде масок и так далее, плюс стараюсь в целом придерживаться здорового образа жизни, а салон красоты посещаю весьма часто", – сказал он.

Есть и те, кто считает такие процедуры избыточными. Мастер спорта по боксу Наиль Ишкиняев рассказал, что мужчине нужно ухаживать за собой, но в меру: брить волосы на лице, чтобы они не перерастали на щеки, а также подстригать ногти.

"Красить ногти, кутикулы отстригать или еще какую-то депиляцию делать, для меня это уже перебор", – уточнил боксер.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить в РФ продажу детской косметики. Он уверен, что огромные корпорации извлекают миллиардные прибыли из детского рынка, но особенно спорной является сфера детской красоты. В Сети можно легко найти наборы не только уходовой косметики, но и наборы красоты, макияжные наборы и так далее.

