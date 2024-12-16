Эксперты рассказали, опасны ли содержащиеся в парфюмах фталаты

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Духи более 10 люксовых брендов оказались опасными для здоровья. В их составе выявили вещества фталаты, которые оказывают разрушительное влияние на эндокринную систему и репродуктивные органы, выяснил телеканал Москва 24.

Под подозрения на наличие фталатов подпали парфюмы таких брендов, как Zielinski&Rozen, Bvlgari и Guerlain. Причем производители не указали присутствие веществ в составе продукции.

Комментируя ситуацию, директор департамента информационной политики и коммуникаций Роскачества Марина Боровкова пояснила, что фталаты используются в косметике в целях достижения определенной консистенции кремов и лаков для ногтей. Кроме того, они усиливают аромат.



Марина Боровкова директор департамента информационной политики и коммуникаций Роскачества Эти химические вещества попадают в организм человека через пары ароматизированной косметики или средства, наносимые на кожу.

Между тем Москва 24 решила самостоятельно разобраться в этой ситуации, направив несколько парфюмов на анализ кандидату химических наук Денису Жилину. В свою очередь, эксперт установил, что все химические вещества, которые есть в составе этих духов, необходимы для передачи определенного аромата.



Денис Жилин кандидат химических наук Фталаты – это сложные эфиры фталевой кислоты. Они бывают разными, с разными свойствами. В парфюмерии чаще всего применяется диметилфталатный диэтил фталат.

Специалист обратил внимание, что собственный запах этого вещества является довольно слабым. Чаще всего он используется в качестве фиксатора других ароматов.

При этом исследования, посвященные влиянию фталатов на человека, проводятся ежегодно. Эксперты часто приходят к выводу о том, что эти вещества могут быть опасными только в действительно больших количествах и при попадании в организм на протяжении нескольких дней подряд. При этом его использование в небольшой концентрации не принесет человеку серьезного вреда.



Александра Скоробогатова исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации В 2017 году Общество по защите здоровья потребителей при министерстве здоровья США пришло к выводу, в соответствии с которым окончательно невозможно утверждать о наличии связи между использованием фталатов в косметике и проблемами, которые исследовались, поэтому окончательного признания фталатов опасными не произошло.

Скоробогатова подчеркнула, что данные об использовании фталатов в косметических средствах являются достаточными, чтобы утверждать, что эти вещества не несут вреда в тех концентрациях и частоте применения, в которых они используются при производстве косметики.

Несмотря на это, многие все же предпочитают избегать даже потенциально возможного пагубного влияния на здоровье. Так, чтобы выбрать косметику и парфюмерию, в составе которой фталаты однозначно отсутствуют, необходимо обратить внимание на упаковку. На ней должна быть маркировка, в которой указано, присутствуют ли эти вещества в продукции.

Кроме того, при покупке косметики стоит отдавать предпочтение продуктам в стеклянной упаковке, поскольку при нагревании упаковки из пластика могут в том числе образовываться фталаты. Особое внимание в этом контексте рекомендуется уделять солнцезащитному крему. Это связано с тем, что этот продукт зачастую попадает под прямые лучи солнца.

При выборе парфюма также стоит опираться на советы эксперта, особенно когда это касается подарка. Аромадизайнер и парфюмер Юлия Вельчева-Лутак рассказала, что в таком случае нужно учитывать информацию о вкусах и предпочтениях человека, ориентироваться на его возраст и общие тренды.

