Эксперт Полиди назвала условия, при которых возможна прописка в апартаментах

В Госдуме предложили разрешить гражданам получать постоянную прописку в апартаментах. Согласно инициативе, нововведение облегчит жизнь владельцам такого жилья и даже снизит стоимость аренды квартир в целом. Разбираемся с экспертами, имеет ли такое предложение право на жизнь и какие у него могут быть минусы.

Прописке быть?

В Госдуме предложили разрешить россиянам получать постоянную регистрацию в апартаментах – по данным телеграм-канала Shot, с такой инициативой депутат Анастасия Удальцова обратилась к Михаилу Мишустину.

Согласно документу, правом получить постоянную регистрацию в апартаментах должны наделить собственников жилья, а также их прямых родственников – жен, детей и родителей. По словам Удальцовой, такая мера поддержит молодые семьи, которые зачастую выбирают подобный вид жилья из-за его более низкой стоимости.

Несмотря на статус нежилого помещения, апартаменты пользуются популярностью у покупателей, так как они дешевле обычных квартир. Однако такое жилье имеет и ряд серьезных недостатков: например, отсутствие постоянной регистрации, большой налог и траты на ЖКУ, не работающий закон о тишине, а также невозможность взять семейную ипотеку.

В свою очередь, само понятие апартаментов пока не закреплено в российском законодательстве. Владимир Путин поручил определить правовой статус такого жилья еще в 2021 году. При этом в январе 2024-го Госдума отклонила законопроект о переходе апартаментов из раздела коммерческих помещений в жилые.

Сначала статус, потом прописка

Прежде чем разрешить гражданам постоянную прописку в апартаментах, необходимо все же закрепить само их определение в законе. Такое мнение выразила в беседе с Москвой 24 вице-президент фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди.

"Просто разрешить там регистрироваться, то есть де факто приравнять все апартаменты к жилым помещениям, – неправильно. Далеко не всегда эти помещения соответствуют требованиям безопасности – во многих городах они вообще размещаются в санитарно-защитных зонах предприятий, где по закону проживать нельзя", – пояснила Полиди.

Эксперт предположила, что можно было бы ввести в закон понятие об апартаментах как жилье, "которое удовлетворяло бы запросы определенной категории граждан, но на которое при этом не распространялись бы различные социальные гарантии государства".





Татьяна Полиди вице-президент фонда "Институт экономики города" Раз уж людям нужно такое жилье, которое может соседствовать с нежилыми помещениями, офисами, нужно урегулировать в законодательстве возможность строить и эксплуатировать такие многофункциональные здания, где бы сочеталась жилая и нежилая функции.

Уже после официального определения апартаментов можно заниматься переводом таких квартир из нежилого фонда в жилой. А именно – провести инвентаризацию объектов, оценку с точки зрения требований к жилым помещениям. И, только если квартира будет удовлетворять всем предъявленным критериям, в ней можно разрешать регистрацию, объяснила эксперт.

Пока же закон не принят, возможным решением может стать не постоянная, а временная регистрация, доступная всем собственникам апартаментов. Такое мнение выразил в беседе с Москвой 24 советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.



Константин Барсуков советник президента Гильдии риелторов Москвы Когда человек куда-то приезжает жить, он должен в рамках законодательства подавать сведения о том, где именно проживает. С этой точки зрения логично иметь какую-то регистрацию и в апартаментах. Временную, как при аренде жилья, теоретически допустить можно.

В настоящий момент временная регистрация доступна только в апартаментах, оформленных как гостиница. Такую прописку дают сроком на пять лет с возможностью последующего продления, заключил Барсуков.