Эксперт Полиди назвала условия, при которых возможна прописка в апартаментах

В Госдуме предложили разрешить гражданам получать постоянную прописку в апартаментах. Согласно инициативе, нововведение облегчит жизнь владельцам такого жилья и даже снизит стоимость аренды квартир в целом. Разбираемся с экспертами, имеет ли такое предложение право на жизнь и какие у него могут быть минусы.
Прописке быть?
В Госдуме предложили разрешить россиянам получать постоянную регистрацию в апартаментах – по данным телеграм-канала Shot, с такой инициативой депутат Анастасия Удальцова обратилась к Михаилу Мишустину.
Согласно документу, правом получить постоянную регистрацию в апартаментах должны наделить собственников жилья, а также их прямых родственников – жен, детей и родителей. По словам Удальцовой, такая мера поддержит молодые семьи, которые зачастую выбирают подобный вид жилья из-за его более низкой стоимости.
Несмотря на статус нежилого помещения, апартаменты пользуются популярностью у покупателей, так как они дешевле обычных квартир. Однако такое жилье имеет и ряд серьезных недостатков: например, отсутствие постоянной регистрации, большой налог и траты на ЖКУ, не работающий закон о тишине, а также невозможность взять семейную ипотеку.
В свою очередь, само понятие апартаментов пока не закреплено в российском законодательстве. Владимир Путин поручил определить правовой статус такого жилья еще в 2021 году. При этом в январе 2024-го Госдума отклонила законопроект о переходе апартаментов из раздела коммерческих помещений в жилые.
Сначала статус, потом прописка
Прежде чем разрешить гражданам постоянную прописку в апартаментах, необходимо все же закрепить само их определение в законе. Такое мнение выразила в беседе с Москвой 24 вице-президент фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди.
"Просто разрешить там регистрироваться, то есть де факто приравнять все апартаменты к жилым помещениям, – неправильно. Далеко не всегда эти помещения соответствуют требованиям безопасности – во многих городах они вообще размещаются в санитарно-защитных зонах предприятий, где по закону проживать нельзя", – пояснила Полиди.
Эксперт предположила, что можно было бы ввести в закон понятие об апартаментах как жилье, "которое удовлетворяло бы запросы определенной категории граждан, но на которое при этом не распространялись бы различные социальные гарантии государства".
Уже после официального определения апартаментов можно заниматься переводом таких квартир из нежилого фонда в жилой. А именно – провести инвентаризацию объектов, оценку с точки зрения требований к жилым помещениям. И, только если квартира будет удовлетворять всем предъявленным критериям, в ней можно разрешать регистрацию, объяснила эксперт.
Пока же закон не принят, возможным решением может стать не постоянная, а временная регистрация, доступная всем собственникам апартаментов. Такое мнение выразил в беседе с Москвой 24 советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.
В настоящий момент временная регистрация доступна только в апартаментах, оформленных как гостиница. Такую прописку дают сроком на пять лет с возможностью последующего продления, заключил Барсуков.