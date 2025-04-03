В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра 4 апреля

Сильный ветер придет в столицу в пятницу, 4 апреля. По прогнозам синоптиков, порывы могут достигать 17 метров в секунду. Из-за этого в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. При этом днем сохранится сухая и солнечная погода с температурой до 16 градусов.

С уходом антициклона начнется резкое похолодание. В субботу, 5 апреля, ожидаются дожди, а в воскресенье – снег и заморозки до минус 6 градусов.

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