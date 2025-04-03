Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 16:15

Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра 4 апреля

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра 4 апреля

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 4 апреля

"Вопрос спорный": налог на бездетность предложили ввести в России

Российские родители не одобрили детскую гипнотическую игру "Красная дверь, желтая дверь"

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области 4 апреля

"Атмосфера": 10 градусов тепла ожидается в Москве вечером 3 апреля

Застройщик готовится передать квартиры собственникам в столичном ЖК "Остафьево"

В России могут вернуть налог на бездетность

Москвичка отправила в зону СВО более 500 тонн гуманитарной помощи

"Доктор 24": психолог рассказала, как справиться с переменами после родов

Сильный ветер придет в столицу в пятницу, 4 апреля. По прогнозам синоптиков, порывы могут достигать 17 метров в секунду. Из-за этого в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. При этом днем сохранится сухая и солнечная погода с температурой до 16 градусов.

С уходом антициклона начнется резкое похолодание. В субботу, 5 апреля, ожидаются дожди, а в воскресенье – снег и заморозки до минус 6 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика