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31 марта, 17:00

Общество

"Доктор 24": акушер-гинеколог рассказала о возможности заморозить яйцеклетки в Москве

"Доктор 24": акушер-гинеколог рассказала о возможности заморозить яйцеклетки в Москве

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Какие возможности дает московская медицина тем, кто активно работает или пока не может завести ребенка? Кто может заморозить яйцеклетки бесплатно? Что происходит с гормональным фоном женщины с возрастом?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач – акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением перинатального центра ГКБ № 67 имени Ворохобова Елизавета Агаркова.

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