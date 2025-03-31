31 марта, 17:00Общество
"Доктор 24": акушер-гинеколог рассказала о возможности заморозить яйцеклетки в Москве
Какие возможности дает московская медицина тем, кто активно работает или пока не может завести ребенка? Кто может заморозить яйцеклетки бесплатно? Что происходит с гормональным фоном женщины с возрастом?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач – акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением перинатального центра ГКБ № 67 имени Ворохобова Елизавета Агаркова.