Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Понедельник, 31 марта, может стать самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогреется до 15 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, характер погоды в столичном регионе определит приближающийся с юга атмосферный фронт.

"Ожидается преимущественно облачная погода, температура воздуха в столице плюс 13–15 градусов, по области плюс 11–16 градусов. С такими значениями сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года", – отметил Леус в своем телеграм-канале.

Кроме того, прогнозируется восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

Предстоящая неделя в Москве начнется с тепла, отметили ранее синоптики. Однако уже во вторник, 1 апреля, в столице начнутся дожди, а температура воздуха в городе понизится до 10–13 градусов.

Между тем нынешний март в столице может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Первые две декады месяца в городе по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов.