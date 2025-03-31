Облачная погода без осадков ожидается в Москве 31 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в Москве 31 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов тепла, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов. Ночью температура в Москве может понизиться до плюс 2 градусов, а в области – до 0 градусов.

Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Предстоящая неделя в Москве начнется с тепла, согласно данным синоптиков. Однако уже во вторник, 1 апреля, в столице начнутся дожди, а температура воздуха в городе понизится до 10–13 градусов.

Нынешний март в столице может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Первые две декады месяца в городе по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов.