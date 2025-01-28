РЖД отложили запуск роботов-носильщиков на вокзалах

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Российские железные дороги (РЖД) отказались от идеи запуска роботов-носильщиков на вокзалах, однако могут вернуться к ней позже, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.

Идея возникла у компании в 2023 году, когда на сайте перевозчика появился прием предложений на технологию. РЖД устанавливали технические условия для помощников. Роботов хотели изготовить из материалов, невосприимчивых к погодным условиям, при этом устройство планировалось сделать полностью автономным в плане подзарядки и возвращения на базу, а его максимальная нагрузка составила бы 30 килограммов.

По информации РЖД, реализация проекта зависела от итогов конкурса, на который было подано шесть заявок. Компания хотела закупить 50 роботизированных носильщиков. Тестирование планировали провести на столичных вокзалах.

Однако специалисты организации решили, что внедрение роботов стоит отложить, так как оно пока преждевременно. Пресс-служба РЖД отметила, что, возможно, к разработкам вернутся позже.

Между тем в Москве уже внедрены ряд решений на основе искусственного интеллекта, включая автономных роботов-уборщиков "Пиксель". Проект был спроектирован резидентом столичного кластера "Ломоносов". Роботов можно найти в парках 50-летия Октября, "Кузьминки" и "Сокольники". Зимой они чистят дорожки от снега, а летом подметают и моют их.