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04 марта, 22:30

Общество

Число предложений работы для соискателей старше 50 лет увеличилось в два раза

Число предложений работы для соискателей старше 50 лет увеличилось в два раза

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В последнее время предприятия и организации стали проявлять особый интерес к кандидатам старше 50 лет. В прошлом году количество приглашений на работу для этой возрастной категории увеличилось в два раза, включая пенсионеров.

Специалисты отмечают, что люди в возрасте востребованы в таких сферах, как домашний персонал, промышленность, сельское хозяйство и добыча сырья. Работодатели готовы не только нанять, но и обучить сотрудников, если подходящего квалифицированного кандидата найти сложно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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