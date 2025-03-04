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04 марта, 07:00

Общество

Телеграм-канал "Москва 24" представил карточки ко Всемирному дню писателя

Телеграм-канал "Москва 24" представил карточки ко Всемирному дню писателя

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Телеграм-канал "Москва 24" предлагает не только оперативные новости, но и уникальные материалы. Например, ко Всемирному дню писателя, который отмечался 3 марта, были подготовлены интересные карточки.

В них сделали перевод "зумерского" русского на литературный. Выяснилось, что Александр Сергеевич Пушкин не говорил слово "кринж", а использовал выражение "стыд и срам".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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