Телеграм-канал "Москва 24" представил карточки ко Всемирному дню писателя

Телеграм-канал "Москва 24" предлагает не только оперативные новости, но и уникальные материалы. Например, ко Всемирному дню писателя, который отмечался 3 марта, были подготовлены интересные карточки.

В них сделали перевод "зумерского" русского на литературный. Выяснилось, что Александр Сергеевич Пушкин не говорил слово "кринж", а использовал выражение "стыд и срам".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.