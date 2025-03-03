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03 марта, 11:15

Общество

Москвичи показали кадры, на которых пассажир метро пританцовывает под музыку

Москвичи показали кадры, на которых пассажир метро пританцовывает под музыку

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Зрители прислали видео, на котором один из пассажиров метро решил немного улучшить настроение себе и соседям по вагону. Он начал пританцовывать под музыку.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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