Москвичи проголосуют за название конкурса для будущих руководителей театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Голосование, в рамках которого москвичам предстоит выбрать новое название для всероссийского кадрового конкурса департамента культуры Москвы, стартовало в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Предполагается, что из числа победителей проекта будет сформирован кадровый резерв столичных театров.

Предварительный анализ поступивших заявок на конкурс показал, что участие в нем решили принять профессионалы высокого уровня со всей страны, рассказал министр правительства Москвы, глава Депкульта Алексей Фурсин.

"У многих из них за плечами солидный опыт работы в сфере культуры и искусства, собственные реализованные проекты, достижения и награды. Поэтому мы приняли решение изменить название конкурса, которое сегодня не соответствует уровню многих его участников", – подчеркнул он.

В рамках голосования москвичам предстоит выбрать одно из пяти названий, которое могло бы оказаться соизмеримо масштабам и статусу мероприятия. На выбор им будут предложены следующие варианты – "Таланты", "Мастера", "Академия", "Амплуа" и "Авансцена". Также они могут доверить этот выбор специалистам.

Ранее в столице начался третий сезон Московского театрального фестиваля-конкурса школьных театров "Живая сцена". Участие в нем принимают более 20 тысяч учащихся школ и колледжей города.

Фестиваль организован уже в третий раз. В рамках проекта в течение года выдающиеся актеры и режиссеры страны берут на себя роль наставников юных москвичей. Они дают им советы при подборе репертуара, принимают участие в репетициях, помогают творческим объединениям развиваться и готовят ребят к большой сцене.

