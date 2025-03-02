Жительницам столицы подарят более 150 тыс цветов в преддверии 8 марта

В преддверии 8 марта жительницам столицы подарят более 150 тысяч цветов. Это часть ежегодной акции проекта "Молодежь Москвы". Его волонтеры поздравляют женщин в парках, возле станций метро и на различных культурных площадках.

Акция охватит около 100 локаций. Сделать приятный сюрприз своим близким может и любой желающий, отправив открытку. Для этого на ВДНХ и в Парке Горького установят боксы в виде сердца, куда можно положить письмо с поздравлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.