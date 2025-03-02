Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 09:30

Общество

Жительницам столицы подарят более 150 тыс цветов в преддверии 8 марта

Жительницам столицы подарят более 150 тыс цветов в преддверии 8 марта

До 8 градусов тепла ожидается в Москве к 9 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Новости мира: греки вышли на протесты во вторую годовщину аварии на ж/д путях

Молодожены заключили брак в кинопарке "Москино"

Свыше 100 тыс водителей такси прошли обязательную аттестацию в московском регионе

Москва 24 разыграет подарки в преддверии 8 марта

Вступили в силу новые правила проведения собраний собственников недвижимости в Москве

Эксперты рассказали о законах, которые вступили в силу 1 марта

Собственники столичного жилья смогут собираться на платформе "Электронный дом" с 1 марта

В преддверии 8 марта жительницам столицы подарят более 150 тысяч цветов. Это часть ежегодной акции проекта "Молодежь Москвы". Его волонтеры поздравляют женщин в парках, возле станций метро и на различных культурных площадках.

Акция охватит около 100 локаций. Сделать приятный сюрприз своим близким может и любой желающий, отправив открытку. Для этого на ВДНХ и в Парке Горького установят боксы в виде сердца, куда можно положить письмо с поздравлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика