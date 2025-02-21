Электропоезд № 6235 сообщением Дубна – Голицыно отменен в связи с ДТП

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Электропоезд № 6235 Савеловского направления сообщением Дубна – Голицыно отменен в связи с ДТП с участием легкового автомобиля и пригородного поезда. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) направила компенсационный автобус на место происшествия, который уже забрал пассажиров. Он довезет их до станции Дубна с остановками у станций Большая Волга, Темпы, Запрудня, Вербилки, Каналстрой, уточнил филиал РЖД.

Авария произошла примерно в 10:30 21 февраля на 125-м километре четвертого пикета. По предварительным данным, машинист электропоезда столкнулся с автомобилем, когда тот пересекал ж/д пути на запрещающий сигнал светофора.

Также предварительно удалось установить, что водитель легкового автомобиля допустил грубое нарушение правил дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся поездом. При этом локомотивная бригада приняла меры, направленные на предостережение автомобилиста.

В результате этого ДТП водитель легковушки погиб. Для выяснения всех обстоятельств и причин аварии на место выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.