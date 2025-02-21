Компенсационный автобус был отправлен за пассажирами попавшего в ДТП поезда в Дубне

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

На место ДТП с участием легкового автомобиля и пригородного поезда, следовавшего до станции Дубна, был направлен компенсационный автобус, сообщила пресс-служба ЦППК.

Автобус уже забрал пассажиров, которые оставались в составе. Он довезет их до станции Дубна с остановкой у станции Большая Волга.

По предварительным данным, никто из пассажиров поезда не пострадал в результате аварии. При этом состав было решено остановить на время ожидания и работы сотрудников экстренных служб.

Также предварительно удалось установить, что водитель легкового автомобиля допустил грубое нарушение правил дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся поездом, отметили представители компании.

При этом локомотивная бригада приняла меры, направленные на предостережение автомобилиста. Ему подавались свето-звуковые сигналы, а поезд начал экстренное торможение, однако расстояние между составом и автомобилем оказалось недостаточным для предотвращения столкновения.

В связи с инцидентом водителям напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на переездах и не выезжать на пути при появлении запрещающего сигнала, а также быть внимательными вблизи приближающегося состава.

В результате этого ДТП водитель легковушки погиб. Авария произошла примерно в 10:30 по московскому времени на 125-м километре четвертого пикета. Поезд следовал маршрутом № 6128.

Для выяснения всех обстоятельств и причин аварии на место выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.