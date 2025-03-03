Эксперты назвали самые неудачные подарки на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня эксперты рассказали, какие подарки не стоит дарить 8 Марта. В список антиподарков попали кухонная посуда, мягкие игрушки, дешевые украшения, а также парфюмерия и косметика, если их выбирали без учета предпочтений получательницы.

Коллегам по работе не рекомендуется дарить одежду, белье, носки или религиозные символы. Такие презенты могут быть восприняты как слишком личные или неуместные.

Специалисты советуют заранее поинтересоваться увлечениями и желаниями женщин, а в случае сомнений выбрать сертификат в любимый магазин или СПА-салон. Главный тренд этого года – внимание к деталям и индивидуальный подход.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.