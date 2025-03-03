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03 марта, 07:15

Общество

В Москве вырос спрос на рестораны, отели и СПА-центры перед 8 Марта

В Москве вырос спрос на рестораны, отели и СПА-центры перед 8 Марта

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Рестораны, отели и СПА-центры Москвы начали подготовку к празднованию 8 Марта. В этом году Международный женский день выпадает на субботу, поэтому спрос на бронирования уже заметно вырос.

По прогнозам экспертов, свободных мест к середине недели почти не останется. Многие заведения готовят для гостей подарки, мастер-классы и музыкальные программы, так что праздничные выходные обещают быть особенно насыщенными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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