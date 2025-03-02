Масленичные гуляния проходят в кинопарке "Москино"

Масленичные гуляния идут в разных точках Москвы. Одна из интереснейших площадок – кинопарк "Москино". Гостей ждет путешествие во времени. Там можно попробовать силы в старинных ремеслах, изготовить сувениры из соломы и конечно насладиться старо-русской кухней.

Например, можно попробовать таежные блины с вареньем из молодых сосновых шишек. Артисты исполняют известные и редкие народные песни в современном стиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.