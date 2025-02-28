Олимпийская чемпионка Листунова порвала ахиллово сухожилие на тренировке

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российская гимнастка Виктория Листунова, ставшая олимпийской чемпионкой в 2021 году в командном многоборье, порвала ахиллово сухожилие на тренировке. Об этом ТАСС рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Инцидент произошел на прошлой неделе. По словам Родионенко, 19-летняя Листунова выступала в простуженном состоянии 8 февраля на клубном чемпионате Италии в составе команды Ginnastica Riccione Academy. Отказаться от турнира она не могла из-за подписанного контракта.

"Вернулась в Россию в разобранном состоянии и потом получила травму на тренировке", – уточнила Родионенко.

Как заявила тренер, гимнастке уже сделали операцию. На данный момент Листунова находится на сборе, но из-за травмы не сможет выступить на Кубке России, который пройдет с 20 по 28 апреля в Новосибирске.

"Мы все помним, как быстро вернулся в гимнастику перед токийской Олимпиадой после такой же травмы Артур Далалоян, рассчитываем, что возвращение Листуновой также не затянется на длительный срок", – добавила она.

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